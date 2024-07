Wczoraj ustępujący prezydent USA Barack Obama wyprawił pożegnalne przyjęcie i wygłosił wzruszające przemówienie. Wzywał do zachowania "ducha Ameryki", do obrony wartości demokratycznych i do otwartości na innych ludzi. W wystąpieniu nie zabrakło także podziękowań dla swojej żony. Polały się łzy wzruszenia ze strony Baracka i Michelle oraz ich córki. Co powiedział?

Od 25 lat jesteś nie tylko moją żoną i matką moich dzieci, jesteś też moim najlepszym przyjacielem. Podjęłaś się zadania, o które nie prosiłaś, ale przyjęłaś tę rolę jako swoją. Z wdziękiem, stylem, energią i poczuciem humoru. Sprawiłaś, że Biały Dom stał się miejscem dla każdego z nas, a młode pokolenie chce sięgać wyżej, bo ma ciebie za wzór – powiedział Barack Obama.

Michelle Obama była wzruszona słowami męża.

Barack Obama formalnie przekaże władzę Donaldowi Trumpowi 20 stycznia. Na razie wydał pożegnalne przyjęcie przed 20 tys. osób zgromadzonych w hali w Chicago. I sam się podczas przemowy wzruszył.

Barack Obama był prezydentem USA przez 8 lat. W sumie rządził dwie kadencje.