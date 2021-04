Córka Basi Kurdej-Szatan rozpoczęła karierę! Dumna mama pochwaliła się tym przy okazji urodzin Hani! 

Barbara Kurdej-Szatan świętuje urodziny córeczki Hani! Z tej okazji gwiazda pochwaliła się urodzinową niespodzianką, jaka została przygotowana dla dziewczynki. Oczywiście nie zabrakło balonów, pięknych dekoracji i fantastycznego tortu, na którym pojawiła się pewna postać. Jak się okazało, figurka na torcie dla dziewczynki ma związek z nowym wyzwaniem, którego niedawno podjęła się Hania, a jego efekty będziemy mogli podziwiać już lada moment.

Zobaczcie zatem, jak wyglądały bajkowe urodziny córeczki Basi Kurdej-Szatan!

Barbara Kurdej - Szatan świętuje urodziny swojej pociechy

To już 9 lat odkąd Basia Kurdej-Szatan po raz pierwszy została mamą! Hania przyszła na świat, kiedy gwiazda stawiała swoje pierwsze kroki w show biznesie. Artystka brała wtedy udział w programie "X-Factor", a niedługo potem jej kariera nabrała zawrotnego tempa. Dziś wspaniałej Basi Kurdej-Szatan nie trzeba już nikomu przedstawiać - aktorka ma grono fanów, które śledzi jej losy także za pośrednictwem Instagrama. Dzięki temu wiadomo, że gwiazda właśnie świętuje wielki dzień swojej pociechy!

Z okazji 9-tych urodzin Hani, Basia Kurdej-Szatan pochwaliła się urodzinową niespodzianką zorganizowaną dla swojej córeczki. Na zdjęciach możemy zobaczyć wiele dekoracji i piękny tort z figurką Syrenki Lorelai. Skąd taki pomysł na udekorowanie tortu? Jak się okazało, jest to postać z nowej bajki, do której Hania podkłada głos! Co więcej, jej premiera odbędzie się już dziś.

Dziś moje Słonko ma swój wielki dzień :) nie bez powodu na Jej urodzinowym torcie pojawiła się pewna postać... To Syrenka Lorelai, do której Hania podkłada głos🌸 Dziś premiera nowej bajki ”Santiago z mórz”, o 18.10 na @nickjr :)))))) ale jestem dumna!!! - napisała Basia Kurdej-Szatan pod zdjęciami.

Oczywiście pod postem pojawiło się mnóstwo ciepłych słów od fanów, z życzeniami i gratulacjami dla Hani.

- Wszystkiego najlepszego dla Hani, dużo szczęścia i prezentów 🤗🎁🎁🎁🎁🎀 - My też czekamy na bajkę 👏👏❤️❤️😍 Wszystkiego co najlepsze dla córeczki 🎂🥳 - Córeczka podobna do Pani ❤️😍 wszystkiego najlepszego dla niej, niech spełnią marzenia i dąży do celu 🎂🎂🎂🍰💜 - Wszystkiego najlepszego dla Hani 😀 piękna po mamie 😍 - piszą fani.

My oczywiście również dołączamy się do życzeń i serdecznie gratulujemy wielkiego sukcesu! Nie możemy się doczekać, aż usłyszymy głos Hani w nowej bajce. Tymczasem zobaczcie, jak fantastycznie zostały zorganizowane urodziny dziewczynki.

Instagram/Barbara Kurdej-Szatan

Tort Hani to prawdziwe arcydzieło, które nawiązuje do bardzo ważnego wydarzenia w jej życiu.

Instagram/Barbara Kurdej-Szatan

Córeczka Basi Kurdej-Szatan i Rafała Szatana skończyła już 9 lat!