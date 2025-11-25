Niespełna tydzień po zwycięstwie w "Tańcu z Gwiazdami", Mikołaj "Bagi" Bagiński, w podcaście "WojewódzkiKędzierski" pierwszy raz tak szczerze otworzył się na temat relacji z Magdaleną Tarnowską, opowiedział o swoich odczuciach na temat wymownych reakcji jurorów na jego wygraną w hicie Polsatu, ale też nawiązał do swojej relacji z ukochaną siostrą Matyldą. To właśnie ona była dla influencera motorem napędowym w walce o Kryształową Kulę "Tańca z Gwiazdami".

Bagi o swojej siostrze i udziale w "Tańcu z Gwiazdami"

Niespełna tydzień po wielkim finale tanecznego hitu Polsatu Bagi ostro ocenił zachowanie jurorów na swoją wygraną w "Tańcu z Gwiazdami". W szczerej rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim wrócił też pamięcią do rodzinnego odcinka, w którym cała Polska poznała jego ukochaną siostrę, Matyldę. Choć dziewczynka ma zespół Downa, to czerpie z życia garściami, jest rezolutna i to właśnie ona daje siłę swojemu znanemu bratu do działania.

W podcaście "WojewódzkiKędzierski" Bagi nie krył, że to właśnie Matylda była dla niego ogromną inspiracją w dążeniu do finału "Tańca z Gwiazdami". Celem influencera było bowiem ukazanie wrażliwości osób z zespołem Downa. Jak sam podkreślił, w jego oczach, to właśnie siostra jest prawdziwą zwyciężczynią show.

Matylda w ogóle wygrała ''Taniec z Gwiazdami'', to trzeba ustalić - podkreślił Piotr Kędzierski w podcaście ''WojewódzkiKędzierski''.

Choć to on otrzymał Kryształową Kulę, Bagi wyraźnie stwierdził, że jego sukces to także, a może przede wszystkim, sukces Matyldy. Wspomina, że to z nią pojawił się podczas odbierania nagrody, gdyż to właśnie ona jest prawdziwą bohaterką tego sukcesu.

Też jestem takiego samego zdania, dlatego wziąłem ją, jak odbieraliśmy Kryształową Kulę - podsumował Bagi.

Jak Bagi wprowadza siostrę do swojego świata

Mikołaj Bagiński nie tylko otwarcie mówi o siostrze w mediach, ale aktywnie włącza ją w swoje życie. Matylda bywa z nim na nagrywkach, poznaje jego znajomych, jeździ na wyjazdy. "Jaram się, że mogę jej pokazać ten świat" — mówi z dumą. Jednak zauważa, że nie każdy rozumie wyzwania, z jakimi mierzą się rodziny osób z zespołem Downa.

Pokazując Matyldę z pozycji brata, Bagi stara się zmieniać społeczne postrzeganie osób z niepełnosprawnościami. W podcaście podkreślał, że często spotyka się z niezrozumieniem, ale to nie zniechęca go do dalszego angażowania siostry w swoje projekty.

Jestem z Matysią od 18 lat i oczywiście, to jest moje oczko w głowie, ale trochę ciężko zobaczyć mi te wszystkie sytuacje, w których ludzie się zachwycają i mówią: ''że ona jest taka kochana''. Kocham Matyldę całym sercem, ale dla mnie to jest po prostu Matylda i ciężko mi powiedzieć, czego dokładnie mnie Matylda nauczyła. Myślę, że nie byłbym teraz taki, jaki jestem, gdyby nie m.in. Matylda - podkreślił.

Wrażliwość i emocje wyniesione z domu. Bagi poruszająco o siostrze

W najnowszej rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim Bagi poruszył temat swojej relacji z Magdaleną Tarnowską, zaznaczając, że łączy ich jedynie przyjaźń. Opowiedział też o wrażliwości wyniesionej z domu, czułości, jaką cała rodzina obdarza jego i jego ukochaną siostrę, a także o dzieciństwie, które od najmłodszych lat uczyło go empatii, odpowiedzialności i dojrzałości

Sam fakt, że moi rodzice się skupili na mojej siostrze, która bardzo potrzebowała uwagi, bo miała duże problemy ze zdrowiem. Musieli się nią zająć i zrobić tak, żeby Matysia się super wychowała, a drugiej strony myślę, że sama postać Matyldy, mojej siostry, która była bardzo blisko mnie, jej empatia, jej emocje i to, że samemu bardzo wczuwałem się w rolę starszego brata, który był przy niej, który przed pójściem spać przychodził do niej i wskakiwał jej do łóżka i całował ją w główkę na dobranoc... Czuję, że szybko dorosłem - wyznał Bagi u Wojewódzkigo i Kędzierskiego.

Siostra Mikołaja Bagińskiego miała znaczący wpływ na jego rozwój emocjonalny. Już jako dziecko nauczył się rozpoznawania emocji i mówienia o nich, dzięki czemu dziś potrafi otwarcie mówić o swoich uczuciach. W ich domu rozmowa o emocjach była codziennością.

U nas w domu zawsze było tak, że byliśmy uczeni wrażliwości, byliśmy uczeni mówienia o emocjach, żeby szczerze mówić, co się czuje i jak się czuje - dodał.

Mikołaj "Bagi" Bagiński z siostrą Matyldą w rodzinnym odcinku "Tańca z Gwiazdami", fot. Wojciech Olkuśnik/East News