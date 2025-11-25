Bagi w poruszających słowach o swojej siostrze: "Czuję, że szybko dorosłem"
Mikołaj "Bagi" Bagiński w szczerym wywiadzie opowiedział o swojej siostrze Matyldzie, która ma zespół Downa. Ich poruszająca relacja rzuca nowe światło na życie influencera i pokazuje, jak wielki wpływ miała na jego dorosłość.
Niespełna tydzień po zwycięstwie w "Tańcu z Gwiazdami", Mikołaj "Bagi" Bagiński, w podcaście "WojewódzkiKędzierski" pierwszy raz tak szczerze otworzył się na temat relacji z Magdaleną Tarnowską, opowiedział o swoich odczuciach na temat wymownych reakcji jurorów na jego wygraną w hicie Polsatu, ale też nawiązał do swojej relacji z ukochaną siostrą Matyldą. To właśnie ona była dla influencera motorem napędowym w walce o Kryształową Kulę "Tańca z Gwiazdami".
Bagi o swojej siostrze i udziale w "Tańcu z Gwiazdami"
Niespełna tydzień po wielkim finale tanecznego hitu Polsatu Bagi ostro ocenił zachowanie jurorów na swoją wygraną w "Tańcu z Gwiazdami". W szczerej rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim wrócił też pamięcią do rodzinnego odcinka, w którym cała Polska poznała jego ukochaną siostrę, Matyldę. Choć dziewczynka ma zespół Downa, to czerpie z życia garściami, jest rezolutna i to właśnie ona daje siłę swojemu znanemu bratu do działania.
W podcaście "WojewódzkiKędzierski" Bagi nie krył, że to właśnie Matylda była dla niego ogromną inspiracją w dążeniu do finału "Tańca z Gwiazdami". Celem influencera było bowiem ukazanie wrażliwości osób z zespołem Downa. Jak sam podkreślił, w jego oczach, to właśnie siostra jest prawdziwą zwyciężczynią show.
Matylda w ogóle wygrała ''Taniec z Gwiazdami'', to trzeba ustalić
Choć to on otrzymał Kryształową Kulę, Bagi wyraźnie stwierdził, że jego sukces to także, a może przede wszystkim, sukces Matyldy. Wspomina, że to z nią pojawił się podczas odbierania nagrody, gdyż to właśnie ona jest prawdziwą bohaterką tego sukcesu.
Też jestem takiego samego zdania, dlatego wziąłem ją, jak odbieraliśmy Kryształową Kulę
Jak Bagi wprowadza siostrę do swojego świata
Mikołaj Bagiński nie tylko otwarcie mówi o siostrze w mediach, ale aktywnie włącza ją w swoje życie. Matylda bywa z nim na nagrywkach, poznaje jego znajomych, jeździ na wyjazdy. "Jaram się, że mogę jej pokazać ten świat" — mówi z dumą. Jednak zauważa, że nie każdy rozumie wyzwania, z jakimi mierzą się rodziny osób z zespołem Downa.
Pokazując Matyldę z pozycji brata, Bagi stara się zmieniać społeczne postrzeganie osób z niepełnosprawnościami. W podcaście podkreślał, że często spotyka się z niezrozumieniem, ale to nie zniechęca go do dalszego angażowania siostry w swoje projekty.
Jestem z Matysią od 18 lat i oczywiście, to jest moje oczko w głowie, ale trochę ciężko zobaczyć mi te wszystkie sytuacje, w których ludzie się zachwycają i mówią: ''że ona jest taka kochana''. Kocham Matyldę całym sercem, ale dla mnie to jest po prostu Matylda i ciężko mi powiedzieć, czego dokładnie mnie Matylda nauczyła. Myślę, że nie byłbym teraz taki, jaki jestem, gdyby nie m.in. Matylda
Wrażliwość i emocje wyniesione z domu. Bagi poruszająco o siostrze
W najnowszej rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim Bagi poruszył temat swojej relacji z Magdaleną Tarnowską, zaznaczając, że łączy ich jedynie przyjaźń. Opowiedział też o wrażliwości wyniesionej z domu, czułości, jaką cała rodzina obdarza jego i jego ukochaną siostrę, a także o dzieciństwie, które od najmłodszych lat uczyło go empatii, odpowiedzialności i dojrzałości
Sam fakt, że moi rodzice się skupili na mojej siostrze, która bardzo potrzebowała uwagi, bo miała duże problemy ze zdrowiem. Musieli się nią zająć i zrobić tak, żeby Matysia się super wychowała, a drugiej strony myślę, że sama postać Matyldy, mojej siostry, która była bardzo blisko mnie, jej empatia, jej emocje i to, że samemu bardzo wczuwałem się w rolę starszego brata, który był przy niej, który przed pójściem spać przychodził do niej i wskakiwał jej do łóżka i całował ją w główkę na dobranoc... Czuję, że szybko dorosłem
Siostra Mikołaja Bagińskiego miała znaczący wpływ na jego rozwój emocjonalny. Już jako dziecko nauczył się rozpoznawania emocji i mówienia o nich, dzięki czemu dziś potrafi otwarcie mówić o swoich uczuciach. W ich domu rozmowa o emocjach była codziennością.
U nas w domu zawsze było tak, że byliśmy uczeni wrażliwości, byliśmy uczeni mówienia o emocjach, żeby szczerze mówić, co się czuje i jak się czuje
