Joanna Krupa już w listopadzie zostanie po raz pierwszy mamą. Modelka spodziewa się dziecka wraz ze swoim mężem, Douglasem. Dla gwiazdy "Top Model" jest to spełnienie marzeń. Joanna Krupa nie może się już doczekać, kiedy będzie trzymała w ramionach swoje pierwsze dziecko. Co ciekawe, para na razie nie wie, jakiej płci będzie maluch. W rozmowie z reporterką "Dzień Dobry TVN" Joanna Krupa wyznała, że jest to prośba jej męża. Podobno Douglas na razie nie chce znać płci dziecka.

Reklama

W piątek 23 sierpnia odbył się polski baby shower Joanny Krupy. Czy przy okazji tej imprezy modelka w końcu wyznała, czy urodzi chłopca czy dziewczynkę? Zobaczcie sami!

Baby shower Joanny Krupy

Joanna Krupa mimo zaawansowanej ciąży wciąż jest aktywna zawodowo. Na szczęście lekarz nie zabronił jej podróżować samolotem, dlatego Asia może często pojawiać się w Polsce. Tu czeka na nią przede wszystkim praca. Już niedługo Joannę zobaczymy bowiem w nowej edycji "Top Model". Modelka promowała program podczas prezentacji jesiennej ramówki TVN.

Zobacz także: Joanna Krupa z wielkim brzuszkiem pojawiła się na ramówce TVN! Który to miesiąc ciąży?

Korzystając z tego, że jest w Polsce, Joanna Krupa postanowiła wyprawić huczne baby shower dla przyjaciół. Chwilę wcześniej podobną imprezę zorganizowała jej mama w Chicago. Joanna zdradziła, że już niedługo czeka ją kolejny baby shower. Tym razem w Los Angeles.

Kto pojawił się na polskiej imprezie gwiazdy? Wśród gości wypatrzeć można było między innymi Joannę Jabłczyńską, Jakuba Kosela czy też Rinke Rooyensa. Wszyscy hojnie obdarowali przyszłą mamę.

Przyznam, że czekałam na ten wieczór ???? Dziękuję @joannakrupa, że mogę być częścią kolejnego pięknego i ważnego wydarzenia w Waszym życiu ???? - napisała pod wspólnym zdjęciem Joanna Jabłczyńska.

Niestety, tym razem Joanna Krupa również nie zdradziła, czy spodziewa się chłopca czy dziewczynki. Dekoracje na imprezie zostały bowiem utrzymane w neutralnym, białym kolorze.

Jak myślicie, czy Joanna Krupa urodzi synka? A może córeczkę? Zagłosujcie w naszej sondzie i dajcie nam znać!

Na imprezie nie zabrakło Joanny Jabłczyńskiej, która jest bliską przyjaciółką modelki

Joasia świetnie znosi ciążę i wciąż jest aktywna zawodowo

East News