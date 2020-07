"Baby brow" to hit w makijażu na lato 2020. Na Instagramie to największy trend w stylizacji brwi

Jak stylizować latem brwi? Proponujemy wam "baby brow" - to najnowszy trend w stylizacji brwi, o którym każda z nas powinna wiedzieć. Hailey Bieber, Rosie Huntington-Whiteley czy Bella Hadid właśnie tak stylizują swoje brwi od jakiegoś czasu. Zobaczcie, o co chodzi w tym trendzie i dlaczego w bardzo krótkim czasie zyskał popularność.

"Baby brow" to stawianie na jak największą naturalność w stylizacji brwi. Aby uzyskać taki efekt, nie potrzeba wiele. Przygotuj pęsetę, szczoteczkę do brwi, mydło lub transparentny żel do brwi. Najpierw usuń pojedyncze włoski, które wystają poza twój naturalny łuk. Potem, jeśli używasz mydła, weź do ręki szczoteczkę do brwi, mydło i np. mgiełkę do twarzy, którą spryskasz mydło, a następnie delikatnie szczoteczką nabierzesz tylko odrobinę. Teraz czas na najważniejszy ruch - zacznij rozczesywać brwi lekko do góry, tak by wyglądały na subtelnie rozczochrane. Oczywiście zamiast mydła możesz użyć żelu do brwi. I voila! Brwi w stylu "baby brow" gotowe!

Rosie Huntington-Whiteley wygląda bosko w "baby brow". Brwi stanowią naturalną ramę oczu, dlatego powinnyśmy zwracać dużą uwagę na ich stylizowanie.

Hailey Bieber pokochała "baby brow", i to ze wzajemnością! Hailey jest szczęśliwą posiadaczką naturalnie gęstych brwi, dlatego uzyskanie efektu "baby brow" jest dla niej banalnie proste.

Zwolenniczką "baby brow" jest również Bella Hadid. W jej przypadku istnieje tylko jedna różnica - jej brwi są mocniej wyregulowane niż u Rosie czy Hailey.