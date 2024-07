Festiwal muzyczny Audioriver 2016 zaczyna się już w piątek 29 lipca w Płocku. Wielkie święto fanów muzyki techno każdego roku gromadzi dziesiątki tysięcy ludzi! Jak będzie w tym roku? Kto wystąpi na poszczególnych scenach? Jedną z największych atrakcji będzie koncert Elli Eyre. Gwiazda ma dopiero 22 lata, a już robi prawdziwą karierę! Poza tym na pewno kojarzycie Crystal Castles? Oni też tam będą! Poza tym szukajcie na scenach: XXANAXX, RYSY & Natalii Nykiel, Jamie Woona i wielu, wielu innych!

Reklama

Jak przygotować się na festiwal? Podstawa to oczywiście kupienie biletów. Czasem nie warto czekać na ostatnią chwilę i kupować biletów tuż przed rozpoczęciem festiwalu - a co jeśli się okaże, że ich zabraknie? Warto je kupić minimum kilka dni wcześniej, tym bardziej że biletów może po prostu nie wystarczyć.

Kiedy masz już bilety, powinieneś pomyśleć o noclegu. Dobrym rozwiązaniem jest nocowanie w akademikach lub tańszych hostelach albo skorzystanie TOI CAMP na Audioriver 2016, gdzie możesz rozstawić swój namiot, masz tam dostęp do toalet, ochronę 24h. To tańsze rozwiązanie, a przy okazji masz baaardzo blisko do miejsca, w którym odbywają się koncerty.

Zobacz także

Jak się ubrać na festiwal? Oczywiście możesz ubrać się podobnie jak do klubu. Ale pamiętajmy, warto pomyśleć o pogodzie, która czasem lubi płatać figle - shorty (te z wysokim stanem to hit tego lata!), T-shirt (bardzo modne w tym roku są koszulki z nadrukami), wygodne buty (jedziesz na festiwal, żeby dobrze się bawić i wytańczyć!) i kurtka przeciwdeszczowa - zajmuje mało miejsca, a może cię uratować, kiedy nagle spadnie deszcz!

Gotowi na festiwalowe szaleństwa?

Zobacz też: Opole 2016 - najciekawsze momenty festiwalu

Ella Eyre to jedna z większych gwiazd, które wystąpią na Audioriver.

Akpa

Reklama

Festiwalowe szaleństwo czas zacząć!