Już wczoraj ruszyła sprzedaż biletów na koncert "Artyści przeciw nienawiści". Wielkie wydarzenie odbędzie się już 27 lutego w Atlas Arenie w Łodzi. Pojawią się na nim największe gwiazdy. Artyści wspólnie zaśpiewają na scenie "jednym głosem" przeciwko mowie nienawiści. Jednak jak się okazuje nie każdy kto się zgłosił dostanie taką szansę...

Maja Hyży a koncert "APN"

Organizatorką wielkiego koncertu jest Doda, która wyszła z inicjatywą do wszystkich gwiazd, aby wspólnie zaśpiewać przeciwko nienawiści. Stało się to po ataku na prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. Przypominamy, że 13 stycznia tuż przed Światełkiem do Nieba podczas finału WOŚP nożownik wtargnął na scenę w Gdańsku i zabił prezydenta miasta. Tragiczne wydarzenie wstrząsnęło całą Polską. Doda postanowiła zorganizować wielki koncert, który zjednoczy nie tylko gwiazdy na scenie, ale i publiczność, Polaków.

Od kilku dni oficjalny fanpage "Artyści przeciw nienawiści" publikuje zdjęcia gwiazd, które wystąpią 27 lutego na scenie w Łodzi. Nie zabraknie Maryli Rodowicz, Grzegorza Hyżego, MaRiny czy Justyny Steczkowskiej! Do Dody zgłosiło się jednak wiele więcej gwiazd. Ale jak się dowiadujemy nie wszyscy jeszcze dostali zaproszenie na scenę. Czy to się zmieni w najbliższych dniach?

Tak, wyraziłam chęć uczestnictwa, gdyż popieram ważną ideę, którą zapoczątkowała Doda. Do akcji zgłosiło się duże grono wybitnych artystów, za których trzymam mocno kciuki, ale decyzja kto ostatecznie wystąpi należy jak zawsze do organizatorów - powiedziała Party.pl Maja Hyży.

Bilety na koncert kosztują 50 złotych. Do tej pory poznaliśmy nazwiska ponad 40 gwiazd, które wystąpią. Koncert Dodzie pomaga zorganizować wiele osób, w tym obecna żona Grzegorza Hyżego, Agnieszka. Dziennikarka jest odpowiedzialna za kontakt z mediami. Czy w najbliższym czasie potwierdzi udział Mai Hyży w wydarzeniu?

Czy Maja Hyży wystąpi na koncercie "Artyści przeciw nienawiści?"

Koncert już 27 lutego

