Artur Sikorski niedługo stanie przed ważną decyzją! Młody artysta będzie musiał na poważnie pomyśleć o swojej przyszłości i wyborze studiów. Wiele gwiazd często decyduje, by zrezygnować z dalszej nauki i skupić się wyłącznie na karierze. Czy Arturowi Sikorskiemu też przyszedł taki pomysł do głowy? Wokalistka wyjawił nam to w wywiadzie! Zdradził również, jakie przedmioty będzie musiał zdać na maturze. Nigdy nie zgadniecie, więc zobaczcie nasz materiał wideo!

Artur Sikorski chce się skupić wyłącznie na karierze muzycznej? Zobaczcie wideo!

Tylko nam Artur wyjawił swoje plany

