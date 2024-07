Jeszcze przed ogłoszeniem nazwisk uczestników trzeciej edycji "Tańca z Gwiazdami", głośno było o udziale Sary Mannei. Żona Artura Boruca zażyczyła sobie jednak zbyt dużą kwotę, choć jak sama później podała, nie ma na to czasu. Przypomnijmy: Co z udziałem Sary Mannei w "TzG"? Na ostateczną decyzję złożyły się dwa ważne powody

Nic jednak straconego. Tym bardziej, że w sieci pojawił się krótki film z jej mężem, Arturem, który zgrabnie porusza się w rytm muzyki. Piłkarz został obrażony przez jednego ze swoich "fanów" na twitterze, który napisał do niego: "Ktoś tu ma kija w dupie... Dudek to jest legenda ten to potrafił zatańczyć w bramce". Marka Betsafe, której jet ambasadorem, postanowiła nakręcić z nim spontaniczny klip. Trzeba przyznać, że nieśmiałość w ruchach Boruca jest niezwykle seksowna. Sara musi być zachwycona.

Jak wam się podoba?

