Artur Barciś żegna Pawła Królikowskiego. Wzruszające słowa gwiazdy "Rancza"

Nie żyje Paweł Królikowski, wybitny aktor, którego widzowie pokochali przede wszystkim za rolę Kusego w serialu "Ranczo". Jego kolega z planu, Artur Barciś, postanowił pożegnać go we wzruszających słowach. Zobaczcie, co o Pawle Królikowskim powiedział serialowy Czerepach.

Artur Barciś żegna Pawła Królikowskiego

Artur Barciś i Paweł Królikowski zagrali wspólnie w serialu "Ranczo". Pierwszy z nich wcielał się tam w postać przebiegłego doradcy wójta, Czerepacha. Z kolei Paweł Królikowski grał Kusego - malarza, który walczył z chorobą alkoholową.

Obaj panowie mieli do siebie dużo szacunku i darzyli się ogromną sympatią. Nic więc dziwnego, że śmierć Pawła Królikowskiego wstrząsnęła Arturem Barcisiem.

To niesprawiedliwe, wciąż mieliśmy nadzieję, że Paweł z tego wyjdzie i będziemy mogli nakręcić kolejne odcinki serialu Ranczo - powiedział Artur Barciś w rozmowie z Radiem Zet.

Paweł Królikowski - przyczyny śmierci

Paweł Królikowski zmarł 27 lutego. Do ostatnich chwil czuwali przy nim bliscy. Aktor od kilku lat miał poważne problemy ze zdrowiem. Paweł Królikowski walczył z nowotworem. Jeszcze we wrześniu mogliśmy go podziwiać w fotelu jurora w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Paweł Królikowski cieszył się, że może co tydzień spotykać się z widzami. Był także bardzo wdzięczny swojej żonie i bliskim za wsparcie, które od nich dostawał.

Niestety, ta walka okazała się być nie do wygrania. Paweł Królikowski zmarł w wieku 58 lat. Pozostawił pogrążoną w żałobie żonę, piątkę dzieci oraz wnuka, który przyszedł na świat w 2019 roku.

Całej rodzinie składamy szczere kondolencje!

EastNews

Ekipa "Rancza" nie może się pogodzić z tą stratą