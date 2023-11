Program "Jeden z dziesięciu" jest na antenie od blisko 30 lat, ale nikomu wcześnie nie udało się zdobyć maksymalnej ilości punktów. To, co zrobił 28-letni ekonomista z miejscowości Śliwniki, sprawiło, że mówi o nim cała Polska. Młody mężczyzna nie chce jednak rozmawiać z mediami, ale jego znajomi uchyli rąbka tajemnicy i zdradzili, czy zobaczymy go w kolejny teleturnieju — tym razem w "Milionerach". Ich komentarz nie pozostawił złudzeń.

Cała Polska mówi o Arturze Baranowskim, który pobił historyczny rekord w programie "Jeden z dziesięciu". Młody mężczyzna odpowiedział łącznie na 40 pytań i nie dopuścił do głosu z żadnego ze swoich rywali, dzięki czemu uzyskał maksymalną ilość punktów. Po jego występie widzowie przecierali oczy ze zdumienia — nie liczyła się tylko wygrana, ale fenomenalny styl, w jakim pokonał swoich przeciwników. Wszyscy czekali na kolejny odcinek z jego udziałem, ale niestety Artur Baranowski nie dotarł na finał z powodu awarii samochodu. W mediach zaczęły pojawiać się komentarze, że wiele osób chciałoby zobaczyć go w innym teleturnieju m.in. w "Milionerach".

Wielu internautów chciałoby zobaczyć Artura Baranowskiego siedzącego naprzeciwko Huberta Urbańskiego w programie "Milionerzy". Młody mężczyzna jednak unika kontaktu z mediami i nie udziela informacji na temat swoich dalszych planów. Portalowi "Świat Gwiazd" udało się jednak dotrzeć do znajomych mężczyzny, którzy wypowiedzieli się na temat jego potencjalnego udziału w hitcie TVN. Według ich relacji mężczyzna nie zamierza wziąć w nim udziału, ponieważ uważa, że pytania w programie są "głupawe".

Już wcześniej namawialiśmy Artura do udziału w ''Milionerach''. Jednak on nigdy nie chciał wysłać zgłoszenia do popularnego teleturnieju. Zależy mu na sprawdzeniu własnej wiedzy, a pytania w ''Milionerach'' uważa za głupawe. Na pewno go tam nie zobaczycie. Artur naprawdę chciał sprawdzić swoją wiedzę, dlatego wybrał ''1 z 10''. Ceni też sobie Tadeusza Sznuka i bardzo chciał go osobiście poznać

— tłumaczył informator ''Świata Gwiazd''.