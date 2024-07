Armand van Helden wystąpi już 28 maja w modnym, warszawskim klubie The View! To niezwykłe wydarzenie dla fanów muzyki house i remiksów. W konkursie na Party.pl będziecie mogli wygrać bilet VIP na to jedno z najgorętszych wydarzeń w stolicy - zajrzyjcie na Facebooka Party.pl!

Kim jest Armand van Helden?

Armand van Helden to amerykański muzyk house'owy i zajmujący się remiksami znanych kawałków. Największą sławę przyniósł mu 18 lat temu cover piosenki Tori Amos "Professional Window". Pracował też jako DJ w jednym z najpopularniejszych klubów w Bostonie. Tworzy też swoje utwory, które cieszą się popularnością na całym świecie. Oprócz hitowej piosenki Tori Amos remiksował też dzieła innych znanych muzyków. Do ich grona zaliczają się między innymi The Rolling Stones, Real McCoy, 2 Unlimited, Janet Jackson, Puff Daddy, The Prodigy.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, w którym możecie wygrać bilet na to energetyczne wydarzenie.

Armand van Helden - "I want your soul"

Armand van Helden zagra w warszawskim The View!