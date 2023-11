Złe wiadomości dla fanów Ariany Grande! Okazuje się, że artystka odwołała swój koncert w Polsce. Informacje o odwołanej imprezie, która miała odbyć się już 9 września w Tauron Arenie w Krakowie, przekazała agencja Live Nation. W poście opublikowanym na portalu społecznościowym agencja donosi, że z powodów osobistych piosenkarka zmieniła daty koncertów w Hamburgu i Pradze, a w Polsce w ogóle się nie pojawi. Jak zareagowali fani gwiazdy?

Ariana Grande odwołała koncert w Polsce

To już kolejny raz, kiedy Ariana Grande odwołuje swój występ w naszym kraju. Wcześniej do podobnej sytuacji doszło w 2017 roku. Piosenkarka miała wówczas wziąć udział w dwóch koncertach w Łodzi jednak po zamachach terrorystycznych w Manchesterze, Ariana zrezygnowała z podróży do Polski. Teraz fani mieli nadzieję, że 9 września będą mogli na żywo zobaczyć artystkę na imprezie w Krakowie. Niestety, teraz okazuje się, że Grande po raz kolejny odwołała swój występ.

Live Nation informuje, iż z powodów osobistych Artystki nastąpiły zmiany w wydarzeniu Ariana Grande Sweetener World Tour. Koncerty zaplanowane na 5 września w Hamburgu (Niemcy) i 8 września w Pradze (Czechy), zostały przełożone i odbędą się: 9 października (Hamburg) oraz 4 września (Praga).

Z przykrością informujemy, że koncert Ariany Grande planowany na 9 września w Krakowie (Polska)- informuje agencja Live Nation.

Jak zareagowali fani artystki?

- Czy ona zawsze będzie odwoływała swoje WYPRZEDANE W GODZINĘ koncerty w Polsce? ???? ???? ????

- Szkoda ze większość zarezerwowała hotele i transport i przepadną pieniądze

- Niepoważne traktowanie polskich fanów. Dlaczego Niemcy i Czechy przełożone a Polska odwołana ????- komentują oburzeni fani na Facebooku.

Żałujecie, że Ariana Grande nie wystąpi na koncercie w Polsce? Myślicie, że gwiazda skomentuje całą sytuację?

