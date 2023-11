2 z 4

Dlaczego Ariana Grande nie pojawiła się na rozdaniu nagród Grammy?

Mimo iż Ariana Grande była nominowana w kilku kategoriach i zgarnęła statuetkę Grammy za najlepszy album pop (pierwszą w swoim życiu), na próżno było szukać jej na scenie. Piosenkarka twierdzi, że nie dogadała się z organizatorami show. Z kolei ci przekonują, że to ona zrezygnowała z występu, ponieważ bała się, że nie zdąży przygotować swoich piosenek. Trudno w to uwierzyć biorąc pod uwagę fakt, że Ariana Grande miała już nawet przygotowaną kreację na ten wielki dzień. Piosenkarka zaprezentowała ją na swoim Instagramie. Za projekt tej imponującej sukni odpowiada Zac Posen.

Jednak to nie koniec konfliktu między Arianą Grande a organizatorami gali Grammy 2019. Podczas imprezy wydarzyło się co, co według piosenkarki było przekroczeniem wszelkich granic dobrego smaku. O co chodzi? Zobaczcie kolejny slajd!

Zobacz także: "Ten rok był najlepszy w mojej karierze i najgorszy w moim życiu"