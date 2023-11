1 z 9

Z poniedziałku na wtorek w Nowym Jorku odbyła się wielka gala rozdania nagród MTV Video Music Awards 2018! Pojawiło się na niej mnóstwo największych gwiazd światowej muzyki rozrywkowej z Jennifer Lopez na czele, która została uhonorowana najważniejszą nagrodą wieczoru - Michael Jackson Video Vanguard Award, przyznawaną za całokształt pracy. Na czerwonym dywanie błyszczały również Madonna, Camila Cabello czy Rita Ora.

Największą uwagę skupiła na sobie jednak Ariana Grande, która nie szczędziła czułości swojemu facetowi! Pete Davidson, amerykański aktor komediowy i piękna wokalistka, laureatka nagrody w kategorii BEST POP są w sobie mocno zakochani i nie zamierzali tego ukrywać na ściance podczas pozowania do zdjęć. Jak wiadomo, para jest zaręczona (choć spotykają się od kilku miesięcy), ale widać, że ich miłość jest coraz mocniejsza! Zobaczcie zdjęcia!

Zobacz: Królowa popu jest tylko jedna! Madonna skończyła 60 lat!

Oto laureaci na MTV VMA 2018

VIDEO OF THE YEAR: Camila Cabello ft. Young Thug – “Havana”

ARTIST OF THE YEAR: Camila Cabello

SONG OF THE YEAR: Post Malone ft. 21 Savage – “rockstar”

BEST NEW ARTIST (Presented by Taco Bell®): Cardi B

BEST COLLABORATION: Jennifer Lopez ft. DJ Khaled & Cardi B – “Dinero”

PUSH ARTIST OF THE YEAR: Kwiecień 2018 – Hayley Kiyoko

BEST POP: Ariana Grande – “No Tears Left to Cry”

BEST HIP HOP: Nicki Minaj – “Chun-Li”

BEST LATIN: J Balvin, Willy William – “Mi Gente”

BEST DANCE: Avicii ft. Rita Ora – “Lonely Together”

BEST ROCK: Imagine Dragons – “Whatever It Takes”

VIDEO WITH A MESSAGE: Childish Gambino – “This Is America”

BEST CINEMATOGRAPHY: The Carters – “APES**T”

BEST DIRECTION: Childish Gambino – “This Is America” – mcDJ / RCA Records – Directed by Hiro Murai

BEST ART DIRECTION: The Carters – “APES**T”

BEST VISUAL EFFECTS: Kendrick Lamar & SZA – “All The Stars”

BEST CHOREOGRAPHY: Childish Gambino – “This Is America”

BEST EDITING: N.E.R.D & Rihanna – “Lemon”

SONG OF THE SUMMER: Cardi B, Bad Bunny & J Balvin – “I Like It”

Zobacz: Ariana Grande na spacerze w stylizacji jak Marina! Czy jest w ciąży? Te zdjęcia mówią same za siebie!