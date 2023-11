Niepokojące wieści płyną do nas z zagranicy. Okazuje się, że w życiu Ariany Grande nie wszystko układa się dobrze. Choć niedawno wydała świetnie przyjęty krążek pt. "Thank U, Next", wciąż boryka się z problemami osobistymi. Ostatnio wokalistka opublikowała na Instagramie niepokojące zdjęcia, które wskazują na to, że z jej zdrowiem nie jest najlepiej. O co chodzi?

Reklama

Na co choruje Ariana Grande?

Ariana Grande ma za sobą bardzo trudny rok. Nie dość, że w wyniku przedawkowania narkotyków zmarł jej były chłopak, Mac Miller, to jeszcze chwilę później rozstała się ze swoim narzeczonym, Petem Davidsonem. Jednak wygląda na to, że Ariana Grande ma teraz większe zmartwienia. Okazuje się bowiem, że piosenkarka wciąż nie doszła do siebie po traumie, jaką przeżyła dwa lata temu. W maju 2017 roku podczas jej koncertu w Manchesterze, doszło bowiem do zamachu terrorystycznego. W jego wyniku zginęły 22 osoby, a ponad 100 zostało rannych. To odcisnęło ogromne piętno na psychice Ariany Grande. Wokalistka nadal wymaga leczenia, o czym poinformowała niedawno na Instagramie.

Na Instagramie Ariany Grande pojawiły się zdjęcia przedstawiające skany mózgu. Na jednym z nich widać mózg zdrowej osoby. Natomiast kolejna grafika przedstawia mózg osoby cierpiącej na zespół stresu pourazowego. Ariana Grande zasugerowała, że zmaga się właśnie z tym schorzeniem, publikując swoją dokumentację medyczną.

To nie żart - zapewniła artystka.

Myślicie, że uda jej się kiedyś zapomnieć o tym traumatycznym doświadczeniu?

Ariana Grande ma za sobą trudne przeżycia

East News

Reklama

Artystka cierpi na zespół stresu pourazowego