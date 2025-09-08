Za nami wielkie święto muzyki. Na gali MTV Video Music Awards 2025 pojawiła się plejada gwiazd, a swoją obecnością zaskoczyli m.in. Mariah Carey, Ricky Martin czy Lenny Kravitz. Nie zabrakło też najgorętszych nazwisk, które obecnie podbijają listy przebojów, a uwagę na czerwonym dywanie przyciągały wyjątkowe, a niekiedy naprawdę oryginalne stylizacje. Zobaczcie, jak artyści zaprezentowali się na VMA MTV!

Reklama

Lady Gaga wielką zwyciężczynią MTV Video Music Awards 2025

Lady Gaga była bezsprzecznie największą gwiazdą wieczoru podczas MTV VMA 2025, które odbyło się 7 września w UBS Arena w Nowym Jorku. Artystka zgarnęła aż 4 statuetki, ustanawiając tym samym rekord tegorocznej gali. Otrzymała nagrody w kategoriach: Artysta Roku, Najlepsza współpraca ("Die With a Smile" z Bruno Marsem), Najlepsza reżyseria oraz Najlepsze kierownictwo artystyczne (obie za teledysk "Abracadabra").

Lady Gaga na czerwonym dywanie pojawiła się w spektakularnej gotyckiej stylizacji, która momentalnie przyciągnęła uwagę fotoreporterów. Jej kreacja wzbudziła ogromne emocje i z pewnością zapisze się w historii MTV VMA jako jedna z najbardziej wyrazistych.

Ariana Grande triumfuje w kategorii Teledysk Roku

Choć Lady Gaga dominowała w liczbie nagród, to Ariana Grande również miała swój wielki moment. Jej teledysk "Brighter Days Ahead" zdobył najważniejszą statuetkę wieczoru – Teledysk Roku. To nie był jej jedyny sukces. Ariana otrzymała również nagrody za Najlepszy teledysk popowy oraz Najlepszy teledysk długometrażowy – obie za ten sam utwór.

Na gali Ariana zaprezentowała się w czarnej sukience z różowymi akcentami w białe i czarne grochy. Jej występ i obecność na gali były szeroko komentowane w mediach społecznościowych.

Reklama

Zobacz także: Lady Gaga tańczy w teledysku promującym 2. sezon „Wednesday”. Będzie kultowy jak „Thriller” Jacksona?