Ariany Grande nikomu przedstawiać nie trzeba. Jest w końcu jedną z najpopularniejszych młodych wokalistek, które podbijają świat i mają miliony fanów na każdym kontynencie. Nic więc dziwnego, że muzeum Madame Tussaud zdecydowało się uwiecznić wizerunek artystki i stworzyło jej woskową podobiznę. Niestety, według miłośników Ariany i niej samej, wyjątkowo nieudaną podobiznę!

Ariana Grande załamana swoją figurą woskową

W muzeum Madame Tussaud od lat można podziwać mniej lub bardziej udane figury woskowe znanych gwiazd, polityków, osobistości. Nie brakuje nawet członków brytyjskiej rodziny królewskiej! Rzadko jednak podobizny budzą tak duże emocje, jak w przypadku figury Ariany Grande. Fani są oburzeni tym, co zrobili artyści z muzeum.

Ta figura woskowa jest rzeczywiście obraźliwa To przerażające Biedna Ariana! Przecież ona jest taka piękna w rzeczywistości, a tu ją skrzywdzili Czy jestem jedyną osobą, która uważa, że Madame Tussaud wykonało złą robotę? piszą fani

Co ciekawe, nawet sama Ariana postanowiła odnieść się do sprawy i skomentowała swoją woskową figurę.

Chciałabym tylko porozmawiać... - napisała niezadowolona artystka.

My jesteśmy ciekawi, co by powiedziała twórcom jej woskowej podobizny, gdyby faktycznie doszło do tej rozmowy... Jak myślicie? Jakie słowa padłyby z ust gwiazdy? I czy waszym zdaniem figura jest faktycznie tak zła?

Ariana Grande nie jest zadowolona ze swojej woskowej figury

