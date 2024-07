Apel Modnego Taty z okazji Dnia Kobiet

Kobieta to największa siła tego świata, bez niej nie byłoby mnie, Ciebie, i wszystkich innych istnień na ziemi. Kobieta powinna sama decydować o sobie, nie można jej zabrać wolności, wolności do pracy, do rozwoju, do bycia lub nie matką, do bycia sobą przede wszystkim. Emocje u Kobiety to największa świętość, nie powstrzymuj ich, pielęgnuj je, nie wywołuj negatywnych. Szanuj Kobiety, szanuj je wszystkie, te z Twojego najbliższego otoczenia, dalszego i obce, te które mijasz na ulicy. Dlaczego o tym wszystkim piszę właśnie dziś, w dniu Kobiet? Tym razem zwrócę się do Was, mężczyźni, Bracia moi, kwiatek tak, bo taki jest miły zwyczaj, ale co innego jest najważniejsze w tym dniu i w każdym innym? W każdym z 365 dni w roku? Szacunek do Kobiet, poszanowanie Ich godności i praw. Pozwólmy Kobietom być sobą. Pozwólmy rozwijać im skrzydła, tak jak w cytacie Coco Chanel - nie każdy rodzi się ze skrzydłami, ale każdy może je rozwinąć.