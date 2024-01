Antoni Królikowski osobiście zjawił się na trzeciej rozprawie w sprawie prowadzenia pojazdu po spożyciu środków psychoaktywnych. Aktor od początku ma tę samą linię obrony i mówi wprost, że ze względu na stwardnienie rozsiane używa medycznej marihuany. Tym razem Antoni Królikowski miał okazję samodzielnie złożyć wyjaśnienia w tej sprawie. Na korytarzu sądowym gwiazdor wglądał na zamyślonego.

Antoni Królikowski zjawił się w sądzie na rozprawie

18 lutego 2023 roku Antoni Królikowski został zatrzymany przez patrol policji do kontroli drogowej. Szybko się okazało, że nie będzie to rutynowa kontrola, bo badanie narkotestem wykazało obecność marihuany. Aktor niedługo potem wydał oświadczenie, w którym zapewnił, że była to jednie marihuana medyczna, z której korzysta, chorując na stwardnienie rozsiane. Teraz w jednym z warszawskich sądów odbyła się kolejna rozprawa. W poprzednich zeznawali policjanci z patrolu kontrolującego aktora. Jak wiadomo, mieli oni wcześniej otrzymać zgłoszenie i stąd podjęli kontrolę.

Narkotyków nie używam, co wykazały policyjne testy. Za ślad THC w ślinie odpowiada marihuana medyczna miał powiedzieć przed sądem Antoni Królikowski, jak donosi se.pl

Sądzicie, że aktor udowodni swoją rację przed sądem? W przeciwnym razie grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności lub nawet do dwóch lat więzienia.

