Antek Królikowski zareagował na oświadczenie Joanny Opozdy! Nie uwierzycie, co zrobił w sieci

Antoni Królikowski zareagował na informacje o rozstaniu z Joanną Opozdą! Nie uwierzycie co zrobił po tym, jak jego była partnerka opublikowała oświadczenie na Instagramie. Tego chyba nikt się nie spodziewał!

W ostatni wtorek, 29 grudnia, Joanna Opozda opublikowała oświadczenie, które zszokowało wielu internautów. Aktorka za pośrednictwem Instagrama poinformowała wówczas, że jej związek z Antkiem Królikowskim to już przeszłość.

(...) chciałabym potwierdzić, że rozstaliśmy się z Antkiem. Antkowi szczerze życzę wszystkiego co najlepsze. Mam nadzieje, że w nadchodzącym roku poukłada swoje sprawy. Ja też planuję skupić się na tym co zawsze chciałam robic. Dlatego ograniczam social media. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku- Joanna Opozda poinformowała na Instagramie.