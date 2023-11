Od kilku miesięcy Antoni Królikowski jest szczęśliwie zakochany w Kasi Dąbrowskiej. Dziewczyna aktorka nie jest związana z show-biznesiem i nie zależy jej na popularności. Antoni Królikowski nie kryje swojego uczucia i chętnie publikuje zdjęcia z Kasią. W minioną sobotę para bawiła się na weselu u Mikołaja Krawczyka i Sylwii Juszczak. Aktor pokazał zdjęcia z Kasią z tego wydarzenia i musimy przyznać, że tak intymnej fotografii pary jeszcze nie widzieliśmy!

Antek Królikowski pokazał, jak się bawił z Kasią na weselu

Antek Królikowski i Kasia nie kryją się ze swoim szczęściem i uczuciem. Mimo że aktor na razie nie planuje ślubu, o czym świadczy jego reakcja na to pytanie w rozmowie z magazynem "Flesz", to jednak wiele wskazuje na to, że jego związek z Kasią jest poważny.

Początkowo Antoni Królikowski nie chwalił się nową relacją po rozstaniu z Julią Wieniawą. Z czasem jednak coraz śmielej pokazywał zdjęcia ukochanej. Kasia poznała już rodzinę Antka, a także przyjaciół. Teraz bawiła się w gronie gwiazd na weselu Mikołaja Krawczyka i Sylwii Juszczak. Antek Królikowski zdecydował się pokazać zdjęcia z tego wydarzenia i możemy zobaczyć na nich, jak para przytula się do siebie i całuje! Nie da się ukryć, że Antka i Kasię łączy silne uczucie. Kto wie, może jednak za jakiś czas zobaczymy zdjęcia z ich wesela? Jak myślicie?

Antek i Kasia świetnie bawili się na weselu Mikołaja Krawczyka i Sylwii Juszczak

Instagram

Para nie kryje się ze swoim uczuciem

Instagram