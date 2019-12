4 / 5

Instagram

Jak się jednak okazało zdjęcie, które wywołało tyle emocji, pochodzi z planu filmowego. Wygląda więc na to, że jest to jedynie rekwizyt potrzebny do odegrania roli. Sam aktor również nie potwierdził, że plotki na ten temat są prawdziwe.

Już jakiś czas temu Antek Królikowski zrobił swoim wielbicielom podobnego "psikusa" i wstawił na swój Instagram zdjęcie, które również wywołało niemałe spekulacje wśród jego fanów. Na fotografii znaleźli się aktor razem ze swoją partnerką, która była ubrana w suknię ślubną. Zdjęcie zostało wykonane w Warszawie, podczas imprezy Friends Fest. Jak się później okazało, para po prostu odegrała scenę, kiedy Rossa i Rachel z serialu "Przyjaciele" pobrali się właśnie Las Vegas.