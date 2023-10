Antoni Królikowski został jedną z gwiazd programu "Przez Atlantyk". Aktor pojawił się w nowej produkcji wraz z Liroyem, Renatą Kaczoruk, Mają Hirsch, Natalią Przybysz i Zygmuntem Miłoszewskim. Podczas konferencji prasowej przyznał, że musiał się dobrze zastanowić nad tym, czy powinien przyjąć propozycję stacji TVN. Gwiazda zdradziła, że to był trudny czas, ponieważ Joanna Opozda była już wówczas w zaawansowanej ciąży. Co go skłoniło?

Antoni Królikowski musiał zostawić bliskich na miesiąc: "Wiedziałem, że jest to trudny czas..."

Podczas konferencji prasowej programu "Przez Atlantyk" Antoni Królikowski zgodził się na rozmowę z naszą reporterką. Udzielając wywiadu, aktor przyznał, że musiał poważnie rozważyć to, czy może na miesiąc opuścić Joannę Opozdę w związku z programem TVN. Decyzja nie była łatwa, ponieważ jego żona nie czuła się najlepiej w zaawansowanej ciąży i przechodziła w tym okresie spory stres. Na szczęście mały Vincent urodził się cały i zdrowy.

Wiedziałem, że jest to trudny czas. To był szósty miesiąc ciąży Aśki wtedy, ale kiedy pojawia się taka propozycja, trzeba do niej podejść rozsądnie, rozważyć... - zdradził Antoni Królikowski.

Co sprawiło, że Antoni Królikowski jednak zdecydował się na rejs przez Atlantyk? Czy nie żałuje tej decyzji? Szczegóły poznacie, oglądając nasz materiał wideo.