Antoni Królikowski razem z partnerką odwiedził grób Pawła Królikowskiego. ZDJĘCIA PAPARAZZI

Antoni Królikowski to mąż na medal! Blisko dwa tygodnie temu aktor wziął ślub z Joanną Opozdą, a teraz paparazzi "przyłapali' go, jak niesie dla ukochanej wielki bukiet róż i obiad z jednej z warszawskich restauracji. Antoni Królikowski najwyraźniej dba o to, żeby jego żona czuła się szczęśliwa i wyjątkowa. Zobaczcie najnowsze zdjęcia paparazzi! Joanna Opozda i Antoni Królikowski na zdjęciach paparazzi Joanna Opozda i Antoni Królikowski to obecnie jedna z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Media rozpisują się o nich już od początku roku, kiedy to kilka tygodni po rozstaniu, pojawiły się plotki, że zakochani wrócili do siebie. Para przez jakiś czas nie komentowała doniesień na swój temat, ale w czerwcu Antoni Królikowski opublikował romantyczne zdjęcie ze swoją partnerką i potwierdził, że znów są razem. Szybko okazało się, że aktorska para nie tylko dała sobie kolejną szansę, ale również zdecydowała się na ślub. Joanna Opozda i Antoni Królikowski powiedzieli sobie "tak" dokładnie 7 sierpnia. Ślub pary odbył się w kościele św. Wojciecha w Warszawie, a na uroczystości pojawiło się całkiem sporo gwiazd. Od ślubu pary minął już ponad tydzień. Teraz paparazzi "przyłapali" Joannę Opozdę i Antoniego Królikowskiego, jak odbierali jedzenie z restauracji i razem wrócili do domu. Wygląda na to, że zakochani chcieli zjeść tylko we dwoje w domowym zaciszu. Joanna Opozda na ślubie zachwyciła swoim wyglądem w dwóch pięknych długich sukniach, ale jak widać, na co dzień aktorka stawia na luz i wygodę. Żona Antoniego Królikowskiego zaprezentowała się w dresowych spodniach i luźnej koszulce. Na zdjęciach paparazzi widać, że Antoni Królikowski przygotował...