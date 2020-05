Antoni Królikowski pokazał wyjątkową pamiątkę po tacie. Ciężko powstrzymać wzruszenie

Antoni Królikowski na swoim Instagramie pokazał piękną pamiątkę po swoim zmarłym tacie. Pod postem aktora pojawiło się mnóstwo komentarzy wzruszonych internautów. Zobaczcie co takiego odziedziczył po Pawle Królikowskim jego najstarszy syn.

Antoni Królikowski pochwalił się pamiątką po tacie

Paweł Królikowski zmarł 27 lutego po długiej walce z ciężką chorobą neurologiczną. Aktor, który podbił serca widzów kultową rolą Kusego w serialu "Ranczo", pozostawił pogrążoną w żałobie żonę Małgorzatę Ostrowską - Królikowską oraz pięcioro dzieci. Najstarszy syn zmarłego artysty, Antoni, postanowił pokazać fanom piękną pamiątkę, którą odziedziczył po swoim ojcu.

Antoni Królikowski wybrał się na wycieczkę w Góry Stołowe Fiatem 126p, czyli słynnym maluchem. To właśnie to auto jeszcze niedawno należało do jego taty. Zmarły aktor był wielkim fanem motoryzacji, a w jego garażu znajdowało się kilka aut zarówno nowych, jak i klasyków. Teraz pięknym, niebieskim maluchem podróżuje Antoni.

Fani w komentarzach pod postem, nie kryli swojego zachwytu, gdy zobaczyli jak piękną pamiątkę odziedziczył po tacie młody aktor.

- Wooow! Co za sztos! Niesamowita pamiątka i jednocześnie wehikuł czasu. Trzymaj go pod ciepłym kocem w ogrzewanym garażu - niech ma dobrze 😃 - 😍❤️ Zgaduję, że dużo wspomnień z nim są związane ❤️ - O wow ! Ale egzemplarz 💚 - Robi wrażenie - Coś pięknego💪❤️ klasa👌 - piszą fani Antoniego Królikowskiego.

Rzeczywiście Antoni Królikowski ma naprawdę wyjątkową pamiątkę po swoim tacie i na pewno mnóstwo wspomnień z tym związanych. Zobaczcie jak wygląda maluch, który jeszcze niedawno należał do Pawła Królikowskiego.

Paweł Królikowski zmarł w wieku 58 lat. Aktor przez kilka miesięcy walczył z ciężką chorobą neurologiczną. Niestety 27 lutego, artysta przegrał walkę z chorobą.