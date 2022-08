Antoni Królikowski odwiedził Vincenta. Na spotkanie z synkiem nie przyszedł sam!

Joanna Opozda i Antoni Królikowski w miniony weekend wzięli ślub. Para nie tylko nie zamierzała ukrywać tego faktu przed mediami, ale sama panna młoda chwilę po uroczystości opublikowała zdjęcie ze ślubu i napisała: "Just married"! W sieci pojawiły się obszerne relacje z pierwszego tańca pary, a goście weselni chętnie pokazywali na Instastory atrakcje, których na uroczystości weselnej było wiele. Tymczasem tuż przed ślubem aktorskiej pary w sieci pojawiły się zaskakujące doniesienia magazynu "Na Żywo", według których Joanna Opozda miałaby spodziewać się dziecka. To wyjaśniałoby szybką decyzję o ślubie, jednak teraz sam Antoni Królikowski w wymownym wpisie zasugerował, dlaczego decyzja o ślubie z Joanną Opozdą zapadła tak szybko. Zobaczcie, co napisał gwiazdor... Antoni Królikowski pochwalił się nowym zdjęciem ślubnym i opublikował zaskakujący wpis! Ślub Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy odbył się 7 sierpnia 2021 roku. Para zaledwie kilka miesięcy wcześniej wróciła do siebie po burzliwym rozstaniu, a informacja o ślubie aktorskiej pary zelektryzowała opinię publiczną. Teraz Antoni Królikowski opublikował nowe zdjęcie ze ślubu i podziękował za wszystkie życzenia. To jednak nie wszystko! Aktor zamieścił wymowny cytat, który jest pewnego rodzaju odpowiedzią na szybki ślub: „Gdy zdasz sobie sprawę z tego, że chcesz spędzić resztę życia z daną osobą, chcesz aby ta reszta zaczęła się jak najszybciej”… cytat z filmu „Kiedy Harry Poznał Sally”🎥😍 Dziękujemy wszystkim za piękne życzenia!!! - napisał wymownie Antoni Królikowski Tymczasem fani aktora po raz kolejny pospieszyli z gratulacjami dla młodej pary i doceniają szczery opis: - Najlepszego na nowej drodze życia - zjawiskowa...