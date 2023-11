1 z 5

Niedawno pojawiłeś się na festiwalu w Kołobrzegu, gdzie był wyświetlany „Dywizjon 303”. Ale wszystkich i tak najbardziej interesowało to, z kim tam przyjechałeś. Katarzyna, twoja dziewczyna, nie jest związana z show-biznesem i niewiele o niej wiadomo…

I wolimy, żeby tak zostało. Z drugiej strony nie zamierzamy ukrywać naszego związku, bo niby z jakiego powodu mielibyśmy to robić? Wychodzimy razem do ludzi, na koncerty, festiwale czy do kina, ale nie musimy się z tego chyba publicznie spowiadać?

I nie powiesz nic więcej na temat Katarzyny?

Kasia jest spoza show-biznesu i chciałbym, żeby tak zostało. Nie chcę o niej opowiadać. Najważniejsze jest dla mnie to, że jesteśmy razem, a zdaję sobie sprawę, że nie jest łatwo być dziewczyną kogoś, w kogo co jakiś czas celują obiektywami aparatów i kto jest bohaterem durnych artykułów.

Ale z fotografami masz dzisiaj niezłe relacje. A różnie z tym przecież bywało w przeszłości.

Do niektórych spraw musiałem dorosnąć. Nigdy jednak nie zaakceptuję przekraczania pewnych granic, dlatego czasami lubię się zabawić z paparazzimi. Pamiętam śmieszną sytuację, kiedy było na mnie „zlecenie” z pewnej gazety, gdy zaczynałem spotykać się z Kasią. Paparazzi koczowali pod moim domem. Był u mnie mój kolega, z którym jesteśmy do siebie trochę podobni. Poprosiłem go, żeby założył moją kurtkę, czapkę i podjechał na stację benzynową moim autem ze swoją dziewczyną. Oczywiście zrobiono im zdjęcia, a my z Kasią mieliśmy spokój przez kilka dni. Dopóki nie zorientowali się w gazecie, że zaszła pomyłka (śmiech).