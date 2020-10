Antoni Królikowski czule obejmuje Klaudię Halejcio. Joanna Opozda ma powody do zazdrości?

Joanna Opozda i Antoni Królikowski od niedawna są parą i jest to zdecydowanie najgorętszy związek ostatnich miesięcy. Jakiś czas temu w mediach pojawiały się doniesienia, że gwiazda "Pierwszej miłości" jest zazdrosna o partnera i to dla niej usunął z mediów społecznościowych zdjęcia z byłymi partnerkami. Teraz okazuje się, że aktorka może mieć prawdziwe powody do zazdrości! Klaudia Halejcio opublikowała gorące zdjęcia z Antonim Królikowskim, na którym obejmują się przed obiektywem fotografa...

Joanna Opozda jest zazdrosna o nową rolę Antoniego Królikowskiego?

Romantyczne zdjęcia pary są związane z ich rolami w nowym filmie. Klaudia Halejcio i Antoni Królikowski razem występują w komedii romantycznej "Szczęścia chodzą parami", której premiera ma się odbyć 25 grudnia 2020 roku. Filmowa para wzięła udział w sesji zdjęciowej i wygląda na to, że bardzo wczuli się w rolę i starają się jak najlepiej oddać ich filmowe kreacje.

Czy będzie ślub?💍 Dżesika i Miro 👰🏻❤️🤵🏻

To połączenie ognia z ogniem 😂🙌🏼

@szczesciachodzaparami komedia romantyczna, która niebawem pojawi się w kinach. Oprócz śmiechu, dostaniecie wiele powodów do wzruszeń 🥰 - napisała Klaudia Halejcio pod gorącym zdjęciem z Antonim Królikowskim.

Ten duet podoba się Internautom nie tylko na ekranie! Niektórzy wprost piszą, że para pasuje do siebie:

Pasujecie do siebie 😊🔥 nooo o Klaudię mozna byc zazdrosną. Dziewczyna - petarda a nie jakieś nudy... 😜 Para cud miód malina

Sami spójrzcie na zdjęcia Klaudii Halejcio i Antoniego Królikowskiego! Zapowiada się gorący duet na ekranie!

Jakiś czas temu zdjęciami z planu pochwalił się na Instagramie Antoni Królikowski. Wtedy aktor pokazał bardziej zachowawcze zdjęcia z planu.

Joanna Opozda i Antoni Królikowski są parą od niedawna i stali się nierozłączni. Miłość kwitnie!