Antek Smykiewicz i jego narzeczona, Justyna Kapciak - 3 sierpnia powiedzieli sobie sakramentalne TAK! Piosenkarz znany z takich programów jak "The Voice of Poland" czy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" swój ślub utrzymywał w tajemnicy, ale nie do końca się to udało, bo zdjęciami z uroczystości pochwaliły się na Instagramie zaproszone gwiazdy! Zobaczcie relacje!

Reklama

Gwiazdy pokazały relację ze ślubu Antka Smykiewicza!

Na weselu Smykiewicza pojawiło się mnóstwo gwiazd. Wśród zaproszonych gości znalazła się Olga Kalicka z mężem, która przyznała, że to już trzecie wesele w tym roku, Kasia Dziurska i Emilian Gankowski oraz Antek Królikowski ze swoją dziewczyną, Kasią Dąbrowską. Piosenkarz nie publikował żadnych zdjęć i filmów z uroczystości, ale zrobili to jego znajomi. Obszerną relację na swoim Instagramie umieściła Kasia Dziurska, która pokazała wspólne zdjęcie młodej pary i tym samym zdradziła, jak wyglądała panna młoda:

Instagram

Goście na weselu Antka Smykiewicza bawili się doskonale, co widać na zdjęciach. Widać, że trenerka doskonale dogaduje się z Olgą Kalicką i Antkiem Królikowskim!

Instagram

Obie gwiazdy wybrały na ten dzień podobne stylizacje. Olga Kalicka i Kasia Dziurska postawiły na modne frędzle! Która wyglądała lepiej?

Instagram