Antoni Królikowski dla niej miał zostawić Joannę Opozdę. Teraz boi się konsekwencji?

Antoni Królikowski zbliżył się do pięknej koleżanki z show-biznesu? Media dotarły do zaskakujących informacji dotyczących aktora! Zaledwie kilka dni temu była partnerka Antoniego Królikowskiego za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała, że nie są już razem. Kasia Dąbrowska opublikowała na Instagramie wspólne zdjęcie z aktorem i przyznała, że ich związek to już przeszłość. Dziękuję za 1,5 roku. Nie jesteśmy już z Antkiem Królikowskim razem - napisała była już partnerka aktora. Teraz portal pudelek.pl poinformował, że na urodzinowej imprezie Gabi Drzewieckiej Antoni Królikowski świetnie bawił się w towarzystwie pewnej gwiazdy... Z kim imprezował Antoni Królikowski? Według doniesień portalu pudelek.pl w czerwcu Antoni Królikowski pojawił się na urodzinach Gabi Drzewieckiej - co ciekawe, według ustaleń portalu aktor przyszedł na imprezę w towarzystwie Joanny Opozdy. Antek i Aśka weszli i bawili się razem na tej imprezie, ale trudno było stwierdzić czy jako para, czy dobrzy znajomi - informuje źródło portalu. Na zdjęciach opublikowanych przez media widać m.in. jak Antoni Królikowski czule całuje aktorkę w policzek. Co ich łączy? Aktorka w rozmowie z portalem pudelek.pl przyznała jedynie, że z Antkiem Królikowskim zna się od dawna. Znamy się z Antkiem od lat, teraz przygotowujemy wspólny projekt, ale za wcześnie, żeby o tym mówić - skomentowała Joanna Opozda. Co Wy na to?