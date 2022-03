Antek Królikowski spotkał się z ochroniarzem "Oszusta z Tindera"!  

Antek Królikowski chciał wrócić do Julii Wieniawy? Od rozstania aktorskiej pary minęły już trzy miesiące. Niestety, tuż przed ostatnimi świętami Bożego Narodzenia okazało się, że Julia i Antek po dwóch latach zakończyli swój związek. Królikowski w wyjątkowy sposób pożegnał się wówczas ze swoją partnerką - aktor opublikował w sieci wzruszający film z Julią Wieniawą. Kilka tygodni później aktorka w jednym z wywiadów zapewniała, że pomimo rozstania wciąż przyjaźni się z byłym partnerem. Nie będę odpowiadać, czy żałuję, czy nie, bo nie mam na to ochoty. Z Antkiem się przyjaźnię. To była moja pierwsza poważna miłość. Wiem, że było warto - Julia Wieniawa w rozmowie z "Vivą!" komentowała rozstanie. Teraz Julia Wieniawa najprawdopodobniej odnalazła szczęście u boku Barona z zespołu Afromental - a to, według doniesień "Faktu" nie spodobało się Antkowi Królikowskiemu, który chciał ponoć wrócić do byłej partnerki! Antek Królikowski nie potrafi zapomnieć o byłej partnerce Jak informuje "Fakt" Antek Królikowski chciał wrócić do Julii Wieniawy. Jak zareagował, gdy w mediach pojawiły się plotki o romansie jego byłej partnerki z Baronem? Dziennik twierdzi, że Antek był załamany. Aktor wciąż nie poradził sobie z rozstaniem z piękną Julią Wieniawą... Znajomi martwią się o Antka, bo widzą, że nie może poradzić sobie z rozstaniem. Julka zaproponowała mu przyjaźń, ale on nie potrafi być tylko jej kolegą. By oszczędzić sobie bólu, stara się nawet nie oglądać jej zdjęć w internecie - w rozmowie z "Faktem" zdradza kolega aktora. Jak już informowaliśmy, Antek Królikowski rzeczywiście przestał obserwować Julię Wieniawę na Instagramie. Zobacz...