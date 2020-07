Antek Królikowski i Joanna Opozda wychodzą z imprezy, trzymając się za ręce. To pierwsze romantyczne zdjęcia pary

Doniesienia o nowym związku Antoniego Królikowskiego z Joanną Opozdą pojawiły się niedługo po tym, jak jego poprzednia dziewczyna zamieściła na Instagramie informację o zakończeniu związku z aktorem. Początkowo ani Antek ani Joanna nie potwierdzali plotek, jednak w sieci pojawiały się dowody sugerujące, że tych dwoje spędza ze sobą sporo czasu. Dziś już oboje jawnie mówią o tym, że są razem. Paparazzi przyłapali ich wychodzących z imprezy. Zakochani trzymali się za ręce.

Antoni Królikowski i Joanna Opozda przyłapani na wspólnej imprezie

Antoni Królikowski i Joanna Opozda chcieli zachować swoją relację w tajemnicy, jednak z powodu nieprzyjemnej sytuacji, która została opisana w mediach, aktor postanowił zabrać głos, przy okazji zdradzając, że Joanna jest jego nową partnerką.

Plotki o tym, co ich łączy pojawiły się już wcześniej, a podsycały je małe szczegóły, takie jak wspólna wycieczka do lokalu wyborczego, aby oddać głos w wyborach prezydenckich. Nie potwierdzili wówczas swojej relacji oficjalnie a fanom zostały tylko domysły. W końcu Joanna i Antoni przestali się ukrywać, a w sieci pojawiły się ich pierwsze wspólne zdjęcia zrobione przez paparazzi. Zakochani wybrali się na imprezę a wychodząc z lokalu trzymali się za ręce. Pasują do siebie?

Antoni Królikowski i Joanna Opozda są parą od niedawna.

Paparazzi przyłapali ich na wspólnej imprezie. Wychodząc z lokalu trzymali się za ręce.

Antoni i Joanna niedawno potwierdzili swój związek z mediach.

Myślicie, że pasują do siebie?