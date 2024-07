Anna Wyszkoni wielkimi krokami zbliża się do zwycięstwa w "Tańcu z Gwiazdami". Za każdy taniec wychwalana jest pod niebiosa przez jurorów. Może też liczyć na wsparcie swojej najbliższej rodziny, zwłaszcza dzieci i partnera, Macieja Durczaka. Przypomnijmy: Wyszkoni najlepsza na parkiecie. Córka sprawiła jej wielką niespodziankę

Dla piosenkarki ważnym wsparciem jest również wiara w Boga, o którym nigdy nie wstydzi się mówić w mediach. W rozmowie z "Show" opowiedziała, że została wychowana w głębokiej wierze:

Jestem osoba głęboko wierzącą. Ciągle czuję obecność anioła, który mnie chroni. To daje mi poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Wiem, że nic nie dzieje się bez przyczyny. To daje mi poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Jeśli ktoś prowadzi mnie w danym kierunku, to wiem, że tam ma mnie spotkać coś, co będzie miało na mnie wpływ i jest mi do czegoś potrzebne. Czasem to nie są łatwe wydarzenia, bywa trudno, ale to zawsze prowadzi do lepszego. Wiara jest we mnie, w moim sercu i chętnie o tym opowiadam. Nie raz siedzę w ciszy i po prostu rozmawiam z Bogiem. Piosenka "Wiem, że jesteś tam" nie znalazła się w moim repertuarze przypadkiem. To jest prywatna modlitwa - mówi Wyszkoni