Anna Wyszkoni w rozmowie z Party.pl zdradziła swoje świąteczne plany. Zapytaliśmy piosenkarkę, czy świąteczne chwile zamierza spędzić w domu z rodziną czy planuje daleką podróż. Okazuje się, że Anna Wyszkoni jest tradycjonalistką i w przeciwieństwie m.in. do Mai Bohosiewicz, która już poleciała do Tajlandii, święta zamierza spędzić w domu z najbliższymi. Piosenkarka nie ukrywa, że uwielbia ten świąteczny czas.

Jestem tradycjonalistką, święta spędzam w domu z najbliższymi, z choinką być może ze śniegiem za oknem, przy wigilijnym stole. I to jest dla mnie największa radość, no i oczywiście to jak moi bliscy otwierają prezenty, które już dla nich przygotowuje. Jestem fanką tego całego szumu przedświątecznego i totalnie mnie ten klimat pochłania.