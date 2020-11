Anna Wendzikowska zachwyca zdjęciami mieszkania. Taka łazienka to marzenie!

Anna Wendzikowska to jedna z najbardziej aktywnych polskich gwiazd w mediach społecznościowych. Dziennikarka chętnie dzieli się z fanami swoim codziennym życiem, a na jej profilu na Instagramie trudno nie zwrócić uwagi na zdjęcia z mieszkania, którego wnętrza wręcz powalają na kolana. Stylowy salon, piękny pokój córeczek, gustowna kuchnia, garderoba i w końcu łazienka, która zdecydowanie skradła serca internautów. Nic dziwnego, że to właśnie w niej Anna Wendzikowska spędza najwięcej czasu.

Jak się okazuje Anna Wendzikowska może inspirować nas nie tylko swoim szerokim uśmiechem i stylem. Dziennikarka słynie z dobrego gustu, który przejawia się również we wnętrzach jej warszawskiego apartamentu. Choć ze względu na pracę i zamiłowania do podróży Anna Wendzikowska częściej mieszkała w samolotach niż we własnym domu, zadbała o każdy, nawet najmniejszy element dekoracyjny mieszkania.

Tak mieszka Anna Wendzikowska

Anna Wendzikowska we wnętrzach zdecydowanie stawia na minimalizm i wyraziste dodatki, które jak się okazuje, dziennikarka bardzo często przywozi z podróży, a dominujące stonowane barwy przełamuje kolorowymi elementami, jak na przykład ogromną turkusową kanapą. Mieszkanie dziennikarki jest bardzo przestronne, pełne światła i... piętrowe, co jak się okazuje, nie zawsze jest dla Anny Wendzikowskiej powodem do radości, bo jak sama przyznała nie lubi odkurzać.

Kto lubi odkurzać?? Dla mnie to najbardziej znienawidzona czynność domowa. Już wolę zmywać naczynia albo prasować koszule... a tego też nie lubię.

Wyznała na swoim Instagramie. Za to Anna Wendzikowska kocha swoją łazienkę i sypialnię, czemu trudno się dziwić. Jak się okazuje, to właśnie tam dziennikarka spędza najwięcej czasu, a oba te pomieszczenia dzieli jedynie przeszklona ściana. Kiedy gwiazda na swoim Istagramie zamieściła zdjęcie prosto z wanny, internauci nie mogli wyjść z zachwytu. O takiej chwili relaksu marzy jej nie jedna fanka. Tak samo, jak o jej garderobie.

Garderoba Anny Wendzikowskiej

Anna Wendzikowska pała ogromną miłością do mody, nic więc dziwnego, że jej garderoba z obitymi materiałem wręcz zachwyca, choć jak przyznała w jednym z wywiadów, zdecydowanie marzy jej się większa. Dodatkowo dziennikarka ma wielką słabość do pięknych butów, które zdecydowanie przeważają w jej szafie. Wrażenie robi również dziecięcy pokój. Anna Wendzikowska poza byciem dziennikarką jest mamą na pełny etat!

Jak się okazuje Anna Wendzikowska zmagała się z tym samym problemem co każdy rodzic. Mianowicie, jej córki mimo bajkowych pokoi wciąż spały w łóżku razem z mamą, a zabawki walały się po całym salonie. Gwiazda zdecydowała się na niemałe przemeblowanie i postanowiła urządzić im jedną wspólną sypialnię i osobny pokój do zabawy, w którym znalazła się nawet mini kuchnia. Jak się okazuje, problem ze spaniem we własnych łóżkach rozwiązał się dzięki pościeli z bohaterami ich ulubionej bajki!