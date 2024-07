Anna Wendzikowska w Dzień Dobry TVN przeprowadza wywiady z największymi gwiazdami ze świata show-biznesu zarówno z Polski jak i zza granicy. Ostatnio miała okazję rozmawiać z Ryanem Goslingiem, dzięki czemu spełniła jedno ze swoich marzeń. Zobacz: Wendzikowska miała okazję rozmawiać z Goslingiem. Udzielił jej kilku rodzicielskich rad

Aktualnie dziennikarka ma kolejne wyzwanie zawodowe. W programie śniadaniowym ruszył właśnie nowy cykl "Dzień Dobry TVN u Was", w którym dziennikarze będą jeździli do różnych polskich miast i spędzali z jego mieszkańcami poranki oraz pokazywali uroki danej miejscowości. Wendzikowska podczas nagrania spotu pochwaliła się bardzo zgrabnymi nogami i świetną figurą po ciąży. Podkreśliła to obcisłymi, skórzanymi spodniami i butami od Isabel Marant na koturnie.

Jak wygląda?

Wendzikowska na salonach pierwszy raz po porodzie: