Nic co ludzkie nie jest obce nawet gwiazdom. Nasi czytelnicy przesłali do nas screen wpisu z facebookowego profilu Anny Wendzikowskiej. Dziennikarka najwyraźniej weekend zamknęła nudząc się. Liczyła, że na najpopularniejszym wśród celebrytów portalu społecznościowym będą czekały na nią zabijające wolny czas smaczki, a tymczasem... ch... no właśnie, przeczytajcie sami co.

Reklama

- Nudno na tym Facebooku jak chuj... - napisała Anna.

Mamy nadzieję, że początek tygodnia będzie obfitował w nieco więcej emocji. Czego życzymy nie tylko Annie, ale także wam ;)

Reklama

Jeśli traficie na podobne "kwiatki" gwiazd piszcie na redakcja@afterparty.pl :) Przypomnijmy nasz ulubiony: Ewa Wachowicz reklamuje... papier toaletowy