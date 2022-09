Anna Wendzikowska gorzko o odejściu z "Dzień dobry TVN" i jej następczyni!

Odejście Anny Wendzikowskiej z "Dzień dobry TVN" to duże zaskoczenie dla widzów. Reporterka pracowała w popularnej śniadaniówce przez 15 lat. Jak dotąd o swojej decyzji mówiła niewiele i nie chciała zdradzać konkretnych powodów, choć odpowiadając na pytania fanów, zaznaczyła, że sama postanowiła o pożegnaniu z magazynem porannym. Wreszcie prezenterka otworzyła się przyznała, że przestała się czuć dobrze w stacji. Zasugerowała też, że jej koleżanka skorzystała z sytuacji i zajęła jej miejsce.

Mimo że jej to zakomunikowałam, to jednak wybrała nie szeroko pojętą lojalność, tylko swój pomysł na karierę - stwierdziła gorzko na łamach Jastrząb Post.

Na początku sierpnia Anna Wendzikowska pożegnała się z "Dzień dobry TVN". Było to jedno z najbardziej tajemniczych odejść ze śniadaniówki w ostatnim czasie. W jednym z ostatnich wywiadów reporterka postanowiła ujawnić kulisy swojej decyzji. Choć gwiazda unikała mocnych słów, to czuć jednak, że atmosfera w pracy zaczęła się psuć i pojawił się żal. Reporterka odpowiedziała, czy pracodawcy próbowali ją zatrzymać.

Anna Wendzikowska nie mogła uniknąć pytania o swoją następczynię, Annę Tatarską. Prezenterka w elegancki sposób wypowiedziała się na temat umiejętności koleżanki, jednak dała też do zrozumienia, że m.in. to z jej powodu rzuciła pracę w "Dzień dobry TVN".

Rozmawiając z mediami, Anna Wendzikowska stwierdziła, że miała problematyczną sytuację w życiu osobistym, co wykorzystała jej następczyni. Reporterka zarzuciła Annie Tatarskiej, że zrezygnowała z lojalności.

Mimo że była moją koleżanką i wiedziała, jaka jest sytuacja, to skorzystała z takiej nie do końca dla mnie fajnej personalnej sytuacji. Mimo że jej to zakomunikowałam, to jednak wybrała nie szeroko pojętą lojalność, tylko swój pomysł na karierę - powiedziała gorzko.