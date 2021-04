Anna Tarnowska komentuje rozstanie z Rafałem Brzozowskim! Co powiedziała o byłym ukochanym?

Przykra wiadomośc obiegła media! Po ośmiu latach związku Rafał Brzozowski rozstał się ze swoją dziewczyną, modelką Anną Tarnowską. Wokalista zamieścił na swoim Instagramie krótkie oświadczenie, w którym wyjaśnił swoim fanom powody tej decyzji.

„Razem z Anią chcielibyśmy poinformować, że po 8 latach nasza wspólna podróż dobiegła końca. Jesteśmy wdzięczni za ten czas, który mogliśmy spędzić u swego boku. Rozstajemy się w przyjaźni, szacunku i trzymamy za siebie kciuki. Pragnę podkreślić, że jest to jedyny, oficjalny komentarz w tej sprawie i żadnych dodatkowych informacji nie będziemy udzielać", napisał Rafał.

Komentarz Anny Tarnowskiej w sprawie rozstania z Rafałem Brzozowskim

Mimo wydanego oświadczenia, głos w sprawie zabrała także była ukochana Brzozowskiego, która obecnie przebywa na wakacjach w Meksyku. Anna Tarnowska zamieściła identyczny wpis, co Rafał, zmieniła w nim jedynie imię. Oprócz tego modelka zdecydowała się jeszcze dopisać kilka słów od siebie, które skierowała do byłego partnera. Co napisała?

"Rafał, z całego serca życzę ci szczęścia i trzymam kciuki za Twój występ podczas tegorocznej Eurowizji, więm, że dasz z siebie wszystko", napisała modelka.

Pod postem Tarnowskiej pojawiło się wiele słów wsparcia od fanów.

"Trzymajcie się", "Szkoda, byliście piękną parą", "O nieeee (..) wszystkiego dobrego dla Was", pisali internauci.

Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, Rafał i Ania zakończyli swój związek już jakiś czas temu, ale swoje rozstanie chcieli utrzymać jak najdłużej w tajemnicy. Na początku marca modelka wyjechała na wakacje do Meksyku, gdzie wypoczywa w towarzystwie Natalii Siwiec i jej męża Mariusza Raduszewskiego.

