Anna Stelmaszczyk z "Rolnik szuka żony" chwali się burzą włosów i nowym kolorem. Co za zmiana!

Anna Stelmaszczyk z "Rolnik szuka żony" od jakiegoś czasu eksperymentuje z włosami. W programie dała się poznać jako piękna brunetka, potem stopniowo rozjaśniała włosy, aż w końcu postawiła na jasny blond. Teraz gwiazda hitowego programy TVP1 zaprezentowała się w odświeżonej wersji i zdecydowała się na bardziej naturalny kolor. To nie wszystko! Anna zdecydowała się też na grzywkę na bok. Tylko spójrzcie na nowy look Anny z "Rolnik szuka żony"!

Anna Stelmaszczyk z "Rolnik szuka żony" zmieniła fryzurę!

Anna Stelmaszczyk od jakiegoś czasu jest zakochana i widać, że jest bardzo szczęśliwa. Okazuje się, że to nie jedyna zmiana w jej życiu. Uczestniczka "Rolnika" pochwaliła się na Instagramie nowym kolorem włosów i odświeżoną fryzurą. Co za objętość!

Wspólna fotka w aucie nie jest zła 😉 Tym bardziej że Janek z wiekiem coraz mniej lubi zdjęcia 😉 Mam nadzieję że szybko mu przejdzie bo przecież zdjęcia są świetną pamiątką i wspomnieniem... - napisała Anna pod zdjęciem z synem.

Jednak tym razem to nie ich wspólna fotografia wzbudza zainteresowanie, ale fryzura uczestniczki. Co prawda Anna zdążyła przyzwyczaić swoich obserwatorów do blond włosów, ale grzywka na bok i tak duża objętość włosów są nowością i uczestniczka już zbiera w komentarzach komplementy:

Swietnie Ci w tym kolorze włosów 😲 Super kolor

Sami spójrzcie na najnowsze zdjęcie Anny!

Zobacz także: Adrian i Ilona oficjalnie potwierdzili, że zamieszkali razem! Wybór miejsca jest zaskoczeniem

Anna Stelmaszczyk jakiś czas temu została blondynką. Ale teraz jej fryzura zdecydowanie nabrała objętości.

Instagram

W programie Anna miała zdecydowanie ciemniejsze włosy i grzywkę na całe czoło!