Ania Stelmaszczyk z "Rolnik szuka żony 6" zakochana! Czy jej partner ma coś wspólnego z programem?

Anna z "Rolnik szuka żony" od czasu zakończenia emisji szóstego sezonu programu stała się bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Uczestniczka hitu TVP 1 najczęściej publikuje zdjęcia, na których prezentuje, jak można aktywnie spędzać czas. Czasem pojawiają się również jej fotki z synem, a niedawno pokazała w relacji na Instastories tajemniczego mężczyznę. Okazuje się, że to nowy partner Anny! Uczestniczka zdradziła, czy poznała go w programie! Planuje opublikować ich wspólne zdjęcie na Instagramie?

Anna Stelmaszczyk po głośnym zakończeniu związku z Jakubem na jakiś czas zniknęła z mediów społecznościowych. W końcu wróciła i regularnie informuje swoich fanów, co obecnie dzieje się w jej życiu. Ostatnio prezentowała zdjęcia z wyjazdu w góry z przyjaciółkami, potem wybrała się na weekend z synem, a teraz pokazała zdjęcie z tajemniczym mężczyzną.

Okazuje się, że Anna w końcu znalazła miłość, co sama potwierdziła:

Na zdjęciu rzeczywiście byłam z mężczyzną. Od jakiegoś czasu spotykamy się i jestem, póki co naprawdę szczęśliwa. Szczerze przyznam, że nie sądziłam, że będę jeszcze się tak czuć, ale jak to mówią "pojawi się w najmniej oczekiwanym momencie" i tak też było. - powiedziała Anna w rozmowie z Plotek.pl.

Wygląda na to, że nowy partner Anny nie chce ujawniać się w mediach i na fotografii stoi tyłem. Mężczyzna nie ma nic wspólnego z programem "Rolnik szuka żony", co potwierdziła sama Anna:

Nie chcę narażać go na opinię innych, dlatego też za dużo o nim mówić nie chcę. Nie jest to osoba publiczna i nie ma też nic wspólnego z programem. To uczucie pojawiło się nagle i mam nadzieję, że będzie trwało jak najdłużej, bo zarówno dla mnie, jak i dla Jasia on jest również przyjacielem i kimś na kim możemy polegać - dodała uczestniczka "Rolnik szuka żony" 6.