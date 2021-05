Anna Starmach z "MasterChef Junior" pokazała figurę po porodzie: "Mam jeszcze spory brzuszek"

Anna Starmach zdradziła, jaki fotelik wybrała dla swojego drugiego dziecka. Gwiazda programu "MasterChef Junior" podczas relacji na InstaStories pokazała na jaki model się zdecydowała i opowiedziała o przygodach z fotelikiem po narodzinach córeczki, Jagny. Doświadczona mama nie ukrywa, że sytuacja do której doszło jakiś czas temu wpłynęła na jej decyzję w sprawie wyboru fotelika dla synka. Anna Starmach szykuje się do narodzin syna Anna Starmach już od ponad dwóch lat spełnia się w roli mamy. Córeczka gwiazdy TVN, mała Jagna, przyszła na świat jesienią 2018 roku. Jak już wiemy, wkrótce rodzina Anny Starmach znów się powiększy- jurorka "MasterChefa Juniora" tym razem urodzi syna. Jakiś czas temu Anna Starmach zdradziła, że rozpoczęła już przygotowania do narodzin maleństwa i kompletuje już wyprawkę dla synka. Ostatnio gwiazda TVN pokazała, jaki wózek wybrała dla chłopca , a teraz zdradziła, na jaki fotelik/nosidełko się zdecydowała! Okazuje się, że Anna Starmach wybrała markę, którą pokochały gwiazdy- czyli Cybex. Dlaczego? Dla mnie wybór był oczywisty. Moja Jagienka nienawidziła jeździć samochodem, ona jak tylko była wkładana do fotelika po prostu tak strasznie, strasznie, strasznie płakała. Nasz pierwszy fotelik Jagny nie był Cybexa i pamiętam ten dzień, kiedy ja już byłam tak zdesperowana, że wbiegłam do sklpeu, który się specjalizował w fotelikach i powiedziałam panu, że dam mu po prostu morze złotych monet tylko żeby mi znalazł fotelik w którym moje dziecko będzie w stanie wytrzymać nie 12 godzin, nie 10, nie jedną, ale niech ona wytrzyma 15 minut. I pan wtedy sprzedał mi fotelik Cybexa. Ja pamiętam, że położyliśmy w nim Jagienkę, usadziliśmy i ja dojechałam do domu w takiej totalnej ciszy- Anna Starmach wspominała na InstaStories. To...