Ania Starmach obchodzi dziś 33. urodziny! Wyciągnęła niesamowite zdjęcia z rodzinnego archiwum

Anna Starmach świętuje dziś swoje 33. urodziny! Z tej okazji pokazała sporo niepublikowanych wcześniej fotek z dzieciństwa. Nie uwierzycie jak niewiele zmieniła się przez te wszystkie lata! Uśmiech pozostał taki sam!

Jurorka "Masterchefa" podsumowała swoje dotychczasowe życie wzruszającym wpisem.

Anna Starmach świętuje swoje urodziny. Zdecydowała się również na umieszczenie refleksyjnego wpisu, którym podsumowała swoje dzieciństwo. Dziś jest szczęśliwą żoną oraz mamą, a dodatkowo spełnia się zawodowo.

Przyznała, że nie mogłaby sobie wymarzyć lepszego życia. Swoim szczęściem podzieliła się na Instagramie:

Dziewczynka ze zdjęć kończy dziś 33 lata.🎂🎂🎂

Zmieniło się dużo, została radość z życia, uśmiech, miłość do kwiatów i klocków, do plaży i do podróży do malowania i dużych okularów!

Miałam wspaniałe dzieciństwo, mam wspaniałe życie i niech to wszystko trwa!🎀👩🏻‍🍳🎂❤️🍫💕