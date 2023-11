Anna Starmach wściekła się na fotoreporterów. Restauratorka wystosowała apel w sieci po tym, jak do internetu trafiły zdjęcia, jak karmi piersią córeczkę na plaży. Starmach nie godzi się na takie zachowanie i na podglądanie kobiet w intymnych momentach! Zobaczcie cały wpis 32-latki. Czy fotoreporterzy zastosują się do prośby jurorki "MasterChefa"?

Niedawno Anna Starmach została przyłapana z rodziną nad polskim morzem. Pomimo braku pogody 32-latka wraz z córką odpoczywały na plaży. Gdy malutka Jagienka zapragnęła jeść, Ania wstała z piasku i na ławce obok nakarmiła dziewczynkę. Intymny moment został sfotografowany. Zdjęcia szybko trafiły do sieci. Gwiazda o całej sytuacji dowiedziała się dopiero z internetu, co bardzo jej się nie spodobało.

Anna Starmach nie pozostała obojętna na artykuły. Wystosowała do fotoreporterów apel. Przeczytajcie!

Kilka dni temu na kilku różnych portalach pojawiły się zdjęcia z moich wakacji nad polskim morzem. Zdjęcia robione bez mojej wiedzy. Zdjęcia robione z ukrycia. Zdjęcia, na których jestem nie tylko ja, ale też moja mama, siostra i córka. Zdjęcia pokazują jak tulę, noszę i karmię moją córkę. DZIEWCZYNY: czy chciałybyście, żeby ktoś podglądał was jak karmicie swoje dziecko piersią? Czy chciałybyście, żeby ktoś obcy i to o złych intencjach podglądał wasze dziecko? To jest złe. To jest obrzydliwe. I tak się po prostu nie robi. Nie chodzi tu o dobry smak, ale o ludzką przyzwoitość - napisała Anna na Instagramie.