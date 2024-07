Anna Samusionek dołączyła do grona miłośniczek toreb Be My Lilou. Aktorka na jednej z kosmetycznych konferencji prasowych swój elegancki, pudrowy strój uzupełniła grafitową torebką Be My Lilou.

Anna Samusionek wybrała torbę Mini Estelle od Be My Lilou, która w sklepie marki kosztuje ok. 1500 złotych. Dodatkową atrakcją jest to, że każda torebka może być współtworzona przez klientkę. Kolor, rodzaj przywieszki grawer zależy od niej. Dla nas bomba!