Anna Przybylska od czasu zdiagnozowania u niej choroby raczej unikała medialnych występów i wywiadów. Skupiła się na życiu rodzinnym, uciekając od intensywnego zainteresowania paparazzi. Na początku tego roku gwiazda otrzymała tytuł "Viva! Najpiękniejszej", lecz nie mogła pojawić się na ceremonii wręczenie nagród. Przypomnijmy: Przybylska i Adamczyk na dwóch wyjątkowych okładkach "Vivy!"

Z tej okazji piękna aktorka udzieliła magazynowi obszernego wywiadu, który okazał się jej ostatnim. Przybylska zaznaczyła wówczas już na wstępie, że nie chce poruszać tematu swojej choroby, a był to temat zajmujący całą prasę kolorową. Ton rozmowy był jednak mocno refleksyjny, choć nie brakowało w nim nadziei. Anna podkreślała, że tęskni za wiosną i latem, nie mogąc się już doczekać ich nadejścia.



Ja myślę teraz krótkoterminowo, nie ma co wybiegać za bardzo w przyszłość. Ale chciałabym strasznie, żeby już była wiosna, nie mogę się jej doczekać. Wtedy będę mogła wsiąść na rower. Tęsknię za plażą, za latem. No i mam jeszcze parę marzeń zawodowych. Ale najbardziej chciałabym wyjść z tej sytuacji, w jakiej się teraz znajduję, i móc funkcjonować tak, jak funkcjonowałam do tej pory. Jeszcze trochę pożyć. Bardzo głęboko wierzę, że mi się uda - mówiła wtedy.