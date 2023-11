Sesja Ani Przybylskiej okazała się hitem.

- Wtedy w „Playboyu” pokazywały się wybitne aktorki i artystki. W końcu sięgnęli po Przybylską i to właśnie numer z Anią na okładce sprzedał się rekordowo, to był hit. Widząc te wyniki, w redakcji śmiali się potem, że najchętniej to by ją do każdego numeru brali - zdradziła Małgorzata Rudowska.