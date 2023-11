Okazuje się, że nawet Cezary Pazura widział Annę Przybylską w swoim filmie. Mimo że aktor wyrażyserował tylko jeden film "Weekend", to miał pomysł na kolejny.

- Pod koniec 2013 roku zadzwoniłem jeszcze do Ani z pewną propozycją. Trochę się wahałem, wiedziałem przecież, że zachorowała. Ale co tam, w końcu spróbowałem. To miał być film o parze, która poznaje się przez internet i zakochuje się w sobie. Ale on ciągle nie wie, że ona jeździ na wózku inwalidzkim. Udaje niedostępną, nie chce się spotkać w rzeczywistym świecie, a tak naprawdę boi się, że czas pryśnie, gdy on zobaczy, że dziewczyna jest inwalidką. Ani bardzo się pomysł spodobał, mówiła: "Słucha, świetnie. Mam w styczniu chemię, ale po niej, jak się pozbieram, to dam radę". Niestety, nie dała... - wyznał Cezary Pazura.