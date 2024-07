Anna Powierza opowiedziała o swojej walce z nadprogramowymi kilogramami po ciąży. Chociaż gwiazda serialu "Klan" urodziła córeczkę, Helenkę, już blisko trzy lata temu, to aktorka wciąż robi wszystko, żeby wrócić do wagi sprzed ciąży, kiedy to mogła nosić ubrania w rozmiarze 34 i 36. Niestety, Anna Powierza w rozmowie z nami przyznała, że przez ponad rok po porodzie, nie była w stanie schudnąć. Okazało się wówczas, że aktorka zmaga się z chorobą. Jaką?

Urodziłam dziecko ponad 2,5 roku temu, przez ponad rok walczyłam, żeby zrzucić chociażby sto gramów. Nie byłam w stanie. Mimo diety bardzo konsekwentnej, mimo ćwiczeń, mimo tego wszystkiego, co zazwyczaj wszyscy robią i zazwyczaj chudną, ja nie chudłam. Po iluś konsultacjach z ilomaś tam lekarzami, wreszcie trafiłam na specjalistę, który zdiagnozował mój problem i okazało się, że po prostu jestem chora. Jest to choroba metaboliczna, dość często spotykana wśród kobiet, które były w ciąży i które nie mogą schudnąć.

Co jeszcze w rozmowie Party.pl powiedziała Anna Powierza? Jaki rozmiar ubrań nosi teraz? Posłuchajcie sami!

Anna Powierza wraca do figury sprzed ciąży.